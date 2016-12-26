Грушко рассказал, когда могут пройти новые консультации Совета Россия-НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Консультации по проведению следующего заседания Совета Россия – НАТО (СРН) начнутся после новогодних праздников, Россия открыта к диалогу и считает, что он важен сам по себе, заявил РИА Новости постпред при НАТО Александр Грушко.

Предыдущее заседание СРН на уровне постпредов прошло в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 19 декабря. За 2016 год прошли три таких встречи, тогда как в 2015 году не состоялось ни одной.

"Мы открыты к диалогу. Еще раз напомню о том, что не мы замораживали работу совета. Хотелось бы, в идеале, чтобы заседания носили добавочную стоимость какую-то, хотя сам диалог важен, и не надо преуменьшать его значение", — сказал Грушко.

По его словам, диалог "важен хотя бы с той точки зрения, что мы обмениваемся нашими оценками ситуации и, возможно, это помогает всем сторонам понимать мотивацию друг друга, то, что больше заботит, а это одно из условий более продуктивного разговора".

Комментируя возможные сроки заседания, постпред заявил: "посмотрим, переживем Новый год и начнем, наверное, потихонечку консультироваться относительно созыва нового заседания".

При этом, учитывая договоренности глав МИД стран-членов ОБСЕ в Гамбурге, Грушко отметил, что "структурированный диалог должен охватывать такую сферу, как обмен мнениями, представлениями о характере угроз".

"Без этого будет трудно двигаться в сторону более узких и технических вопросов и к пониманию охвата района применения будущего режима и других вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности, включая военное планирование", — сказал постпред РФ.

При этом, отвечая на вопрос о возможной повестке дня СРН, Грушко заявил: "Это будет предметом консультаций".