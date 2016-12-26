СМИ сообщили о предотвращении теракта в Британии накануне Рождества

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Теракт с использованием замаскированной под мобильный телефон бомбы предотвратили британские спецслужбы накануне Рождества, пишет газета Sun со ссылкой на полицию.

"Полиция раскрыла заговор группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.) с целью взорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу перед Рождеством. По делу арестованы двое", — сообщает издание.

Заседание суда в Лондоне, постановившего арестовать предполагаемых террористов, прошло еще в сочельник, а о раскрытии преступного заговора газета сообщила в понедельник. Арестованным предъявлен ряд обвинений, связанных с террористической деятельностью. О том, где подозреваемые планировали осуществить взрыв, не сообщается.

"Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ", — отмечает газета.