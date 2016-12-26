Посольство РФ в Болгарии открыло книгу соболезнований после крушения Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Посольство России в Софии в понедельник открыло книгу соболезнований в связи с авиакатастрофой российского Ту-154 в районе Сочи, говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Twitter.

Книга соболезнований в связи с крушением Ту-154 будет открыта в Посольстве 26 декабря с 14 до 18 ч., 27 декабря с 10 до 12 и с 14 до 18 ч. pic.twitter.com/K3Nc6cV3wj — Посолство на Русия (@RusEmbBul) 26 декабря 2016 г.

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Книга соболезнований будет открыта в посольстве 26 декабря с 14.00 до 18.00 (15.00 до 19.00 мск) и 27 декабря с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 (с 11.00 до 13.00 и 15.00 до 19.00 мск).

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154. Скорбим", — отмечено в сообщении российского посольства в Софии.

Свои соболезнования российскому народу в связи с трагедией ранее выразили президент Болгарии Росен Плевнелиев и исполняющий обязанности премьер-министра страны Бойко Борисов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.