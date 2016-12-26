Медведчук обвинил украинских чиновников в глумлении над катастрофой Ту-154

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук упрекнул украинских высокопоставленных чиновников в игнорировании и даже "глумлении" над трагедией с разбившимся самолетом Минобороны РФ Ту-154.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

"Вся Европа скорбит вместе с россиянами, потерявшими 92 человека в результате катастрофы Ту-154. Телеграммы и заявления европейских лидеров полны сострадания. В связи с трагедией соболезнования президенту РФ выразил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. А Украина остается в стороне. Представители нашей проевропейской власти, как и после убийства Андрея Карлова (посла РФ в Турции — ред.), от соболезнований воздерживаются. Хуже того, многие высокопоставленные чиновники позволяют себе глумиться над трагедий", — написал Медведчук на своей странице в Facebook.

По мнению Медведчука, украинская национальная идея вытеснила из "сознания украинской власти" моральные принципы и этические нормы.