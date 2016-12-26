Грушко: создание группировки НАТО в Черном море повлияет на безопасность

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Создание группировки НАТО в Черном море будет подрывать безопасность в этом регионе, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

"Все эти планы создания какой-то группировки натовской в этом регионе, Румыния предложила, и сейчас они работают над созданием мультинациональной бригады на основе одной из румынских бригад, это все шаги, которые будут подрывать безопасность в этом регионе. Я помню, кто-то из болгарских руководителей недавно заявил совершенно справедливо, что он бы предпочел видеть на горизонте Черного моря не военные суда, а круизные яхты. Мы должны стремиться к этому, стремиться к тому, чтобы это был район экономического и политического взаимодействия, тем более что есть соответствующий формат для этого", — сказал он в ходе видеомоста Москва — Брюссель, организованного МИА "Россия сегодня".