В Уганде перевернулось судно с футбольной командой на борту

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Не менее 30 человек погибли в Уганде в результате кораблекрушения на озере Альберт, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в воскресенье, когда во всем мире отмечалось католическое Рождество. Сообщается, что на перевернувшемся судне находилась местная футбольная команда и болельщики.

"Озеро было спокойное, но проблема возникла, когда футболисты и болельщики начали отмечать праздник. Они собрались на одном борту судна, и оно перевернулось", — заявил агентству Франс Пресс представитель полиции.

В марте на водах озера, расположенного на границе с Демократической Республикой Конго, произошло крупное кораблекрушение, жертвами которого стал 251 человек. На судне находились возвращавшиеся на родину конголезские беженцы, около 300 человек.