Обама уверен, что смог бы победить на президентских выборах в 2016 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама считает, что смог бы одержать победу на прошедших в этом году президентских выборах, если бы смог участвовать в них, поскольку большинство американцев поддерживают его взгляды.CNN.
"Я знаю это из бесед, которые были у меня с людьми по всей стране, даже с несколькими людьми, которые не были согласны со мной. Они говорили, что то видение, то направление, которое я указываю, является самым правильным", — добавил Обама.
Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.