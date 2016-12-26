Guardian: США игнорируют растрату донорских средств в Афганистане

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ЦРУ и армия США закрывают глаза на то, что разведслужба Афганистана тратит часть средств зарубежных доноров на поддержку вооруженных формирований, совершающих противоправные действия, способствующие дестабилизации государства, пишет газета Guardian со ссылкой на чиновников.

Национальный директорат безопасности Афганистана распределяет средства, которые выделяются для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан" и других группировок, между лидерами вооруженных формирований. Однако, по данным газеты, некоторые из них используют деньги не по назначению, в том числе для разжигания войны за власть, что оказывает негативное влияние на представителей легитимной власти.

Так, командир одного из вооруженных формирований северной провинции Тахар Перим Кул (Perim Qul) использовал часть средств, которые должны были пойти на вооружение 500 человек, на содержание частной тюрьмы, где он держал местных жителей, требуя за них выкуп. По данным газеты, его люди также напали на одного из региональных политиков и убили его. В одном из интервью Кул признался, что его главный враг не "Талибан", а местная власть.

ЦРУ отказалось дать комментарии по этому вопросу. Представитель возглавляемой США международной коалиции в Афганистане Чарльз Кливленд заявил, что "это не та тема, по которой коалиция будет работать с правительством (Афганистана). "Это суверенное государство. Они принимают суверенные решения", — сказал он.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".