Иракские силы начнут новое наступление в Мосуле в ближайшие дни

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению города Мосул от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер со ссылкой на американского военного инструктора.

Операция во втором по величине городе Ирака, захваченном ИГ в 2014 году, продолжается с октября при участии военных, курдских сил пешмерга и коалиции во главе с США. Военным на первых этапах удалось занять ряд районов на востоке Мосула, но продвижение затем замедлилось.

"Мы готовимся к новой фазе атаки, так как начинаем проникновение вглубь восточного Мосула. Ведется расстановка людей и вооружения… все произойдет в ближайшие несколько дней", — сообщил агентству подполковник Стюарт Джеймс.

Он добавил, что успех дальнейших действий против ИГ будет зависеть от первых итогов наступления. "Если мы добьемся большого успеха в первый день и наберем ход, то это может пойти очень быстро", — сказал Джеймс.

Агентство отмечает, что ранее на восточный фронт в Мосуле были переброшены силы иракской федеральной полиции с южных окраин города.