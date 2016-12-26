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В мире

Политолог предположил, кто станет новым генсеком ОДКБ

15:3426.12.2016
(обновлено: 15:36 26.12.2016)
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Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новым генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может стать представитель Армении, считает заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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В Санкт-Петербурге в понедельник пройдет саммит ОДКБ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждение кандидатур на пост генсека ОДКБ продолжится на саммите в Петербурге, рассматривается несколько кандидатур. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа. В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.

"Могу предположить, что вопрос с кандидатурой представителя Армении на пост генсека ОДКБ может быть решен положительно для Еревана, если на таких встречах высокого уровня будет определено, что Армения не станет использовать ОДКБ как площадку для давления на партнеров в пользу усиления позиций по карабахскому вопросу. Если это будет неформально зафиксировано, то представителю Армении могут дать возможность занять пост генсека ОДКБ", — заявил Караваев РИА Новости.

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© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Эксперт указал, что утверждение кандидатуры представителя Армении на пост генсека ОДКБ сталкивается с рядом проблем политического характера, так как, по его словам, представитель Армении будет пытаться акцентировать в работе ОДКБ карабахскую проблему. "Такая опасность есть. И она постоянно присутствовала, когда происходили встречи на уровне генштабов, на уровне дипломатических ведомств ОДКБ", — сказал он.

При этом Караваев подчеркнул, что сейчас повестка, объединяющая ОДКБ, концентрируется на проблемах, связанных с приграничьем Афганистана, Пакистана и Средней Азии.

"Поэтому разумно привлечь на управленческую должность ОДКБ кого-то из тех стран, которые непосредственно сталкиваются с проблемой потенциального вооруженного вторжения со стороны Афганистана и проблемой наркотрафика", — считает он.

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© РИА Новости. ФСБ РФ
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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