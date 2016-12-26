Политолог предположил, кто станет новым генсеком ОДКБ

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новым генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может стать представитель Армении, считает заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.
"Могу предположить, что вопрос с кандидатурой представителя Армении на пост генсека ОДКБ может быть решен положительно для Еревана, если на таких встречах высокого уровня будет определено, что Армения не станет использовать ОДКБ как площадку для давления на партнеров в пользу усиления позиций по карабахскому вопросу. Если это будет неформально зафиксировано, то представителю Армении могут дать возможность занять пост генсека ОДКБ", — заявил Караваев РИА Новости.
При этом Караваев подчеркнул, что сейчас повестка, объединяющая ОДКБ, концентрируется на проблемах, связанных с приграничьем Афганистана, Пакистана и Средней Азии.
"Поэтому разумно привлечь на управленческую должность ОДКБ кого-то из тех стран, которые непосредственно сталкиваются с проблемой потенциального вооруженного вторжения со стороны Афганистана и проблемой наркотрафика", — считает он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.