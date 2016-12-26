В Турции заявили, что попытка поссорить страну с Россией провалилась

АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Попытка испортить российско-турецкие отношения путем убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова сорвалась, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Комментируя ход расследования покушения на посла, Калын отметил, что "все доказательства четко указывают" на причастность к убийству Карлова организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).
Ранее Эрдоган заявлял, что связи террориста, убившего посла Карлова, указывают на принадлежность убийцы к FETÖ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также возлагал ответственность за убийство дипломата на организацию Гюлена. Сам Гюлен осудил убийство посла и заявил, что убийца не имеет ничего общего с его организацией.