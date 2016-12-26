В Турции заявили, что попытка поссорить страну с Россией провалилась

АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Попытка испортить российско-турецкие отношения путем убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова сорвалась, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

"Попытка испортить отношения Турции и России, не допустить дальнейшего сближения двух стран, создать новый виток кризиса провалилась", — заявил Калын на брифинге в Анкаре.

Комментируя ход расследования покушения на посла, Калын отметил, что "все доказательства четко указывают" на причастность к убийству Карлова организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Ранее Эрдоган заявлял, что связи террориста, убившего посла Карлова, указывают на принадлежность убийцы к FETÖ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также возлагал ответственность за убийство дипломата на организацию Гюлена. Сам Гюлен осудил убийство посла и заявил, что убийца не имеет ничего общего с его организацией.