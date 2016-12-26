Грушко: Россия готова к восстановлению военных связей с НАТО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия готова к восстановлению военных связей с НАТО, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва — Брюссель, организованного МИА "Россия сегодня".

"Мы считаем, что если страны НАТО реально заинтересованы в деэскалации в военной сфере, а они об этом постоянно говорят устами своих высоких представителей, то одной из задач должно быть установление нормальных связей по линии военных. Российская Федерация к этому готова, и на предыдущем заседании Совета Россия — НАТО наши военные сформулировали целый ряд предложений", — сказал Грушко.