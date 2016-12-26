Азербайджанцы несут цветы к зданию посольства РФ в память о жертвах Ту-154

БАКУ, 26 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. В связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России в посольстве РФ в Баку приспущен флаг, жители столицы Азербайджана несут цветы к зданию диппредставительства, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Жители Баку и представители общественности Азербайджана несут цветы к посольству России в знак соболезнования в связи с крушением самолета Минобороны России Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию. В связи с объявленным в России трауром в посольстве РФ в понедельник был приспущен государственный флаг.