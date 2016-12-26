Новый президент Молдавии представил команду своих советников

КИШИНЕВ 26 дек – РИА Новости. Новый президент Молдавии Игорь Додон представил в понедельник команду своих советников, передает корреспондент РИА Новости.

Додон вступил в должность в пятницу, 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявлял, что намерен сформировать команду своих советников из "профессионалов и патриотов".

"Были подписаны несколько декретов, который вступают сегодня в силу. Речь идет об изменении названия должностей ряда советников", — сказал Додон на брифинге в понедельник.

Так, по словам президента, советник в области политики теперь будет и пресс-секретарем главы государства. Как отметил Додон, советник по внешней политике и европейской интеграции с этих пор ответственен только за внешнюю политику.

Глава республики заявил, что с понедельника советником по юридическим вопросам, представителем президента по отношениям с парламентом и правительством страны назначен действующий член Центризбиркома республики Максим Лебединский, советником по политике и пресс-секретарем – Ион Чебан.

Советником по экономике стала доктор экономических наук Елена Горелова, по образованию, культуре и исследованиям — Корнелиу Попович, по агропромышленному сектору и публичной администрации — Ион Пержу, по реинтеграции — Василий Шова, а советником по внешней политике – действующий депутат парламента Андрей Негуца. Генеральным секретарем аппарата президента утвержден Руслан Флоча.

Также в состав команды Додона войдет советник по связям с молдавской диаспорой.