В Китае осудили экс-замглавы управления по делам спорта за взятки

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший замруководителя главного управления по делам спорта Китая Сяо Тянь приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы за получения взяток в размере 7,96 миллиона юаней (около 1,2 миллиона долларов США), сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV).
Внутрипартийное расследования в отношении Сяо Тяня было начато в июне прошлого года. В сентябре 2015 года он был исключен из Коммунистической партии Китая и отстранен от должности, его дело передано в судебные органы для дальнейшего расследования.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина.