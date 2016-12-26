В Китае осудили экс-замглавы управления по делам спорта за взятки

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший замруководителя главного управления по делам спорта Китая Сяо Тянь приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы за получения взяток в размере 7,96 миллиона юаней (около 1,2 миллиона долларов США), сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV).

Такое решение вынес суд города Наньян в провинции Хэнань. Сяо Тянь также будет обязан выплатить по решению суда штраф в размере 500 тысяч юаней. Его имущество подлежит конфискации и передаче в пользу государства.

Внутрипартийное расследования в отношении Сяо Тяня было начато в июне прошлого года. В сентябре 2015 года он был исключен из Коммунистической партии Китая и отстранен от должности, его дело передано в судебные органы для дальнейшего расследования.

В ходе расследования судебных органов было установлено, что Сяо Тянь злоупотреблял своим служебным положением на различных должностях в период с 1997 по 2014 годы. Ранее на заседании суда он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина.