СМИ сообщили об испытаниях в Китае истребителя пятого поколения J-31

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай провел испытания второго прототипа новейшего истребителя пятого поколения "Цзянь-31" (J-31), пишет в понедельник газета China Daily со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, в настоящий момент истребитель получил новое название — FC-31 Gyrfalcon ("Кречет"). Первый тестовый полет прототипа состоялся в городе Шэньян (провинция Ляонин) в минувшую пятницу, 23 декабря. Представитель Китайской государственной авиационной компании (AVIC) на условиях анонимности подтвердил газете проведение испытательного полета, однако отказался сообщить детали.

Информация о FC-31 впервые появилась в октябре 2012 года. Тогда первый прототип истребителя успешно совершил первый испытательный полет в провинции Ляонин, который продолжался 11 минут.

Как сообщил газете China Daily авиационный эксперт У Пэйсинь, второй прототип FC-31, вероятно, обладает лучшими характеристиками радиолокационной незаметности, улучшенным электронным оборудованием, а также большей максимальной полезной нагрузкой. По его словам, ряд улучшений был внесен и в конструкцию истребителя. В свою очередь эксперт при ВВС Народно-освободительной армии КНР Фу Цяньшао сообщил, что стоимость FC-31 может составить 70 миллионов долларов.

По данным AVIC, максимальная взлетная масса истребителя составит 28 тонн, радиус полета 1250 километров, максимальная скорость 1,8 Маха, он сможет нести до 8 тонн вооружения.

Кроме "Цзянь-31" (J-31, он же FC-31 Gyrfalcon), Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения — "Цзянь-20" (J-20). Как сообщил ранее РИА Новости начальник департамента ВВС РФ Сергей Корнев, китайский экспортный истребитель пятого поколения J-31 будет летать на российском авиадвигателе РД-93.