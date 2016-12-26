Власти Китая приняли первый закон в отношении традиционной медицины

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Высший законодательный орган КНР — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — приняло закон, регламентирующий использование традиционной китайской медицины, сообщается на сайте ВСНП.
Согласно закону, практиковать традиционную китайскую медицину будет разрешено лишь тем медицинским сотрудникам, которые обладают специальными навыками в этой сфере и получили необходимые сертификаты, а также практикуют в соответствии с "Закона о врачебной практике КНР"
Власти Китая также планируют усилить подготовку кадров в области традиционной китайской медицины.
Как отмечает издание Global Times, по данным на конец 2014 года в КНР насчитывалось свыше 3,7 тысяч больниц, где практикуется традиционная китайская медицина. Общий объем выручки отрасли оценивался почти в 105 миллиардов долларов США.