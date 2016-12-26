СМИ сообщили об испытании Индией ракеты, способной нести ядерный заряд

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек — РИА Новости. Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Агни-5", способную нести ядерный заряд, сообщает в понедельник издание Times of India.

Пуск состоялся около 11.00 (08.30 мск) с мобильной пусковой установки на острове Уилер у побережья штата Одиша.

"Изучаются параметры тестового пуска ракеты, которая была запущена с расчетом на полную дальность. Потребуется время, чтобы сказать, были ли пуск успешным или нет", — цитирует издание неназванного представителя властей Индии.

Трехступенчатая ракета класса "земля-земля" "Агни-5" дальностью более 5 тысяч километров имеет длину около 17 метров и весит около 50 тонн. Она способна нести ядерную боеголовку весом более тонны.

Сегодняшние испытания ракеты стали четвертыми для "Агни-5", предыдущие состоялись 19 апреля 2012 года, 15 сентября 2013 и 31 января.

Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. "Агни-5" поступит на вооружение после испытаний, также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.