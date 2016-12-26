СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ

Наезд грузовика на толпу в Берлине (238)

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации "Исламское государство", сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию Туниса.

Согласно информации источника газеты, Амри отправил деньги своему племяннику, чтобы тот смог приехать в Европу перед терактом. Террорист также принуждал 18-летнего Фади убить своего дядю в знак верности террористической группировке.

Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с преступником. По информации ведомства, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка, действовавшая в провинции Кейруан. Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с Амри через Telegram.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри был убит в перестрелке с полицией в Италии.