СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ
09:5226.12.2016
(обновлено: 10:11 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации "Исламское государство", сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию Туниса.
Согласно информации источника газеты, Амри отправил деньги своему племяннику, чтобы тот смог приехать в Европу перед терактом. Террорист также принуждал 18-летнего Фади убить своего дядю в знак верности террористической группировке.
Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с преступником. По информации ведомства, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка, действовавшая в провинции Кейруан. Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с Амри через Telegram.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри был убит в перестрелке с полицией в Италии.
Ситуация на месте теракта в Берлине
Жители Берлина приходят к месту теракта, где накануне на рождественском базаре грузовик протаранил толпу людей, чтобы почтить память погибших.
Полицейские недалеко от места теракта в Берлине.
Люди несут к месту трагедии цветы и свечи.
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приехала на площадь Брайтшайдплатц – место, где накануне случилась трагедия. Политик принесла на место теракта цветы.
После 18 часов вечера по местному времени жители Берлина смогут собраться у Бранденбургских ворот.
Перед этим в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма, возле которой произошла трагедия, запланирована памятная служба.
Напомним, что трагедия случилась вечером 19 декабря. Мужчина на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина.
В результате погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.
Власти Германии заявили, что это был теракт.
По данным СМИ, в кабине грузовика находились два человека: один из них погиб, второй был арестован.
По данным Bild, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года.
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине.