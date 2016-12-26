Абхазия подключилась к мониторингу района крушения Ту-154

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Абхазия подключилась к поиску обломков разбившегося Ту-154, заявил глава российского Минтранса Максим Соколов.

"Мы подключили наших соседей, абхазских коллег, для возможного мониторинга побережья и морской акватории, сборов фрагментов и останков. Если течением они будут вынесены за границу, здесь тоже обеспечено полное взаимодействие и понимание", — сообщил министр журналистам.

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы возглавил министр транспорта Максим Соколов.