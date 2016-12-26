В Китае насчитали около 180 уличных памятников Мао Цзэдуну

08:5426.12.2016
(обновлено: 08:59 26.12.2016)
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ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Около 180 уличных памятников Мао Цзэдуну, воздвигнутых во времена "культурной революции", насчитали в Китае к 123-й годовщине со дня рождения правителя, пишет англоязычная газета Global Times.
В понедельник исполняется 123 года со дня рождения Мао Цзэдуна, и многие люди придут к памятникам, чтобы почтить его память. Большинство из них – люди пожилого возраста. Как пишут региональные СМИ, десятки тысяч китайцев отправились на родину Мао в деревню Шаошань в провинции Хунань, чтобы отпраздновать эту памятную дату и предаться ностальгическим воспоминаниям.
В 1967 году хунвейбины из Университета Цинхуа поставили на территории университета огромную статую Мао Цзэдуна, после чего по всей стране начали массово производить статуи Мао. В то время существовал специальный стандарт: высота статуи должна была составлять 7,1 метра, символизируя дату основания Компартии Китая (1 июля 1921 года), а вся высота памятника – 12,26 метра, символизируя дату рождения Мао (26 декабря 1893 года). Статуя должна была быть с машущей правой рукой или стоять с руками за спиной.
Лихорадка пошла на спад в июне 1969 года, когда центральное правительство Китая опубликовало директиву с призывом прекратить "формальное и помпезное" раскручивание образа Мао, отмечает Global Times. По примерным подсчетам, в период с 1967 по 1969 год в Китае было воздвигнуто более двух тысяч памятников Мао Цзэдуну.
В 1980 году руководство Китая опубликовало инструкцию по борьбе с культом личности. С тех пор, как пишет газета, многие памятники были снесены, в том числе и в кампусе Университета Цинхуа. По неподтвержденной статистике, в настоящее время в стране остается около 180 уличных памятников Мао Цзэдуну, которые были воздвигнуты во времена "культурной революции", и некоторые из них признаны культурными реликвиями.
В 1993 году к 100-летию правителя в стране вновь началась волна производства статуэток Мао, но уже не на волонтерских началах, а для коммерческих целей. Как отмечает издание, отношение к статуям Мао говорит о "тектонических сдвигах, которые происходят в китайском обществе".
В 2008 году в Медицинском университете Чунцина была воздвигнута огромная стальная статуя Мао общей высотой 37,4 метра и весом 46 тонн, пишет газета. По некоторым данным, это самая большая статуя в Китае, ее стоимость оценивается около 5 миллионов юаней (720 тысяч долларов).
Несмотря на то, что в настоящее время памятники Мао остаются лишь в нескольких университетах Китая, его учение по-прежнему является обязательным предметом в китайских учебных заведениях.
Ностальгия по коммунизму: музей "культурной революции" в Китае
Генерал Чжу Дэ - один из наиболее близких соратников Мао Цзэдуна. В годы "культурной революции" он был отправлен в изгнание. Сегодня статуи Чжу Дэ и Мао Цзэдуна - экспонаты музея.
"Культурная революция" была развернута лично председателем Мао Цзэдуном. Компартия во главе с великим кормчим провозгласила курс на искоренение "пережитков прошлого", который обернулся репрессиями и "чистками". В музее "культурной революции" в Анрене собрано около 100 тысяч значков с изображением Мао Цзедуна.
В музее "культурной революции" в Анрене собраны экземпляры всех газет 1966-1976 годов.
Мемориальный комплекс состоит из 18 зданий, в которых работает около 500 сотрудников.
Комплекс был открыт в августе 2005 года, в него вошли пять музеев, посвященных Второй японо-китайской войне, которая стала частью Второй мировой войны, здесь же представлены артефакты времен "культурной революции".
Отпечатки рук героев войны Сопротивления - японо-китайской войны 1937-1945 годов.
Отдельный зал в музее в Анрене отдан зеркалам коммунистической эпохи. Здесь выставлены тысячи зеркал, на многих из которых отпечатан портрет председателя Мао.
Признавая серьезные ошибки великого кормчего, официальные сообщения в эти дни пытаются обелить реформы 1966 года, тем не менее никаких торжественных мероприятий на государственном уровне не предусмотрено.
Мемориальный комплекс также включает Музей фарфора коммунистической эпохи, в котором собрано около 4 тысяч экспонатов.
В Музее предметов быта времен коммунистической эпохи собраны старые плакаты, документы, тетради.