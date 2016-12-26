В Китае насчитали около 180 уличных памятников Мао Цзэдуну

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Около 180 уличных памятников Мао Цзэдуну, воздвигнутых во времена "культурной революции", насчитали в Китае к 123-й годовщине со дня рождения правителя, пишет англоязычная газета Global Times.

В понедельник исполняется 123 года со дня рождения Мао Цзэдуна, и многие люди придут к памятникам, чтобы почтить его память. Большинство из них – люди пожилого возраста. Как пишут региональные СМИ, десятки тысяч китайцев отправились на родину Мао в деревню Шаошань в провинции Хунань, чтобы отпраздновать эту памятную дату и предаться ностальгическим воспоминаниям.

В 1967 году хунвейбины из Университета Цинхуа поставили на территории университета огромную статую Мао Цзэдуна, после чего по всей стране начали массово производить статуи Мао. В то время существовал специальный стандарт: высота статуи должна была составлять 7,1 метра, символизируя дату основания Компартии Китая (1 июля 1921 года), а вся высота памятника – 12,26 метра, символизируя дату рождения Мао (26 декабря 1893 года). Статуя должна была быть с машущей правой рукой или стоять с руками за спиной.

Лихорадка пошла на спад в июне 1969 года, когда центральное правительство Китая опубликовало директиву с призывом прекратить "формальное и помпезное" раскручивание образа Мао, отмечает Global Times. По примерным подсчетам, в период с 1967 по 1969 год в Китае было воздвигнуто более двух тысяч памятников Мао Цзэдуну.

В 1980 году руководство Китая опубликовало инструкцию по борьбе с культом личности. С тех пор, как пишет газета, многие памятники были снесены, в том числе и в кампусе Университета Цинхуа. По неподтвержденной статистике, в настоящее время в стране остается около 180 уличных памятников Мао Цзэдуну, которые были воздвигнуты во времена "культурной революции", и некоторые из них признаны культурными реликвиями.

В 1993 году к 100-летию правителя в стране вновь началась волна производства статуэток Мао, но уже не на волонтерских началах, а для коммерческих целей. Как отмечает издание, отношение к статуям Мао говорит о "тектонических сдвигах, которые происходят в китайском обществе".

В 2008 году в Медицинском университете Чунцина была воздвигнута огромная стальная статуя Мао общей высотой 37,4 метра и весом 46 тонн, пишет газета. По некоторым данным, это самая большая статуя в Китае, ее стоимость оценивается около 5 миллионов юаней (720 тысяч долларов).

Несмотря на то, что в настоящее время памятники Мао остаются лишь в нескольких университетах Китая, его учение по-прежнему является обязательным предметом в китайских учебных заведениях.