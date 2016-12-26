Китай восстановил дипломатические отношения с Сан-Томе и Принсипи

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай восстановил официальные дипломатические отношения с Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи, которая разорвала связи с Тайванем, говорится в сообщении МИД КНР.

На прошлой неделе небольшое островное государство Сан-Томе и Принсипи, расположенное у берегов Африки, которое поддерживало дипломатические отношения с Тайванем, объявило об их разрыве. Практически все страны мира признают Тайвань частью Китая, так как это является обязательным условием для подержания дипломатических отношений с официальным Пекином.

Согласно сообщению китайского МИД, в понедельник в Пекине состоялись переговоры глав МИД Китая и Сан-Томе и Принсипи, после чего стороны подписали совместное коммюнике о восстановлении двусторонних отношений.

Ранее в марте 2016 года Китай восстановил дипломатические отношения с Гамбией, которые были разорваны в 1995 году из-за Тайваня.