Глава Туркмении отказался от телеэфира в пользу других кандидатов

АШХАБАД, 26 дек — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отказался от положенного ему времени на телевидении в пользу других кандидатов на высший государственный пост в стране, сообщают в понедельник местные СМИ.

Об этом туркменский президент заявил в ходе своего программного выступления по Туркменскому телевидению.

"Я прошу Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов выделенное мне для выступлений на телевидении время распределить между другими кандидатами на пост президента Туркменистана. Всем кандидатам я желаю успеха", — сказал Бердымухамедов.

Президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 февраля 2017 года.

Касаясь вопросов своей предвыборной программы, глава государства отметил, что в случае избрания на пост президента страны, он намерен приумножить экономический потенциал туркменского государства, довести доходы на душу населения до уровня передовых стран, уделить особое внимание созданию электронной промышленности и превращению страны в индустриально развитое государство, модернизировать деятельность политической системы общества, продолжить демократизацию общественной жизни, усилить мощь национальной армии, Военно-морских и Военно-воздушных сил, пограничных соединений, продолжить выводить на орбиту новые искусственные спутники связи, которые позволят значительно улучшить работу связи и телерадиовещания, обслуживать потребности народного хозяйства, и т.д.

Также президент Туркменистана пообещал совместно с международными организациями продолжить борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и взяточничеством.

На предстоящих президентских выборах на высший государственный пост в стране претендуют четыре кандидата.

По туркменскому законодательству, после регистрации кандидатов в президенты политические партии, общественные объединения, граждане Туркменистана, кандидаты, доверенные лица кандидатов вправе в формах и методами, не запрещенными законом, вести агитацию за голоса избирателей на своих заседаниях, собраниях, в СМИ.

Согласно конституции, президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом Туркменистана сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.