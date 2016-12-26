Пентагон: США и Япония достигли соглашения по американской базе на Окинаве

ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Военные ведомства США и Японии достигли соглашения по вопросу функционирования американской военной базы на Окинаве, сообщил глава Пентагона Эштон Картер.

"Я рад, что переговорщики США и Японии в целом успешно достигли соглашения, которое определяет количество гражданских служащих вооруженных сил США в Японии, как мы с бывшим министром обороны (Гэном) Накатани и обещали в июне", — говорится в заявлении Картера.

Министр отметил, что ожидает окончательного оформления соглашения в ближайшее время.

"Новые меры вместе с частичным возвратом земли Северного тренировочного района и немедленное возобновление строительства на объекте в Футэмма на Окинаве демонстрирует нашу тесную кооперацию с правительством Японии в укреплении американо-японского союза", — резюмировал глава Пентагона.

В заявлении Картера не упоминаются вопросы, касающиеся статуса американских военных. Однако именно эту тему обсуждали представители двух стран последнее время.

Соглашение о статусе американских войск было подписано в 1960 году. Действующие договоренности направлены исключительно на защиту американцев. Японская прокуратура не может предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении службы.

В мае на Окинаве был арестован гражданин США, сотрудник американской военной базы Кадэна. Позднее его обвинили в изнасиловании и убийстве японской девушки. Четвертого июня тогдашний министр обороны Японии Гэн Накатани на встрече с Эштоном Картером в Сингапуре достиг принципиальной договоренности пересмотреть круг лиц среди американских военных, пользующихся правовой привилегией в стране.

По данным общественности Окинавы, после передачи островов под суверенитет Японии в 1972 году американские военные совершили здесь более 5,8 тысячи преступлений. Причем 571 инцидент попадает под определение "тяжких преступлений".

Процесс возврата земли на Окинаве японским властям был согласован ранее. Первым был определен участок земли, который использовался американцами для военных учений. Это будет крупнейший участок, переданный США японцам после возвращения Окинавы, спустя 20 лет после заключенных в 1996 году договоренностей.

По данным агентства Киодо, взамен в том же районе построены шесть вертолетных площадок, которые будут, предположительно, использоваться для взлетов и посадок американских конвертопланов Osprey. Один из таких аппаратов упал недавно у берегов Окинавы, вызвав беспокойство у местных жителей.

Со своей стороны США заверили, что сокращение зоны военных учений на Окинаве не подрывает обязательств и способности Вашингтона взаимодействовать с Токио и японскими Силами самообороны.

Генерал-лейтенант Лоренс Николсон, командующий американскими войсками на Окинаве, заявил на прошлой неделе, что в будущем США передадут Японии еще часть земли, уважая желание жителей Окинавы сократить военное присутствие на острове.

Параллельно согласовывается процесс переноса основной американской базы на Окинаве из густонаселенного района на побережье.