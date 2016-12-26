Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал партию бороться с бюрократизмом и коррупцией

ТОКИО, 26 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал партийные организации бороться с бюрократизмом и коррупцией на завершившемся накануне в Пхеньяне первом совещании руководителей первичных ячеек Трудовой партии Кореи, сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Необходимо усилить идейное воспитание и идеологическую борьбу для преодоления административного бюрократизма в партийной работе", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.
Как сообщило в свою очередь южнокорейское агентство Рёнхап, в КНДР такое совещание руководителей первичных организаций ТПК с численностью свыше трех десятков человек в каждой проводилось впервые.