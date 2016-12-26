В Мексике на рождество при разборках наркокартелей погибли более 10 человек

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в рождественское утро в результате разборок наркокартелей в двух мексиканских штатах, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, полиция Мексики обнаружила шесть обезглавленных тел мужчин в городе Халиско штата Мичоакан, считающимся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США. Вероятно, они были членами картеля "Халиско — Новое поколение". При них была обнаружена записка с угрозами, подписанная именем недавно созданного противоборствующего картеля "Новая семья из Мичоакана".

При этом в штате Герреро, считающимся одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США, вооруженные неизвестные ворвались в дом и жестоко расправились с семьей из семи человек. Нападавшие скрылись с места преступления.