В Мексике на рождество при разборках наркокартелей погибли более 10 человек

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в рождественское утро в результате разборок наркокартелей в двух мексиканских штатах, передает агентство Рейтер.
При этом в штате Герреро, считающимся одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США, вооруженные неизвестные ворвались в дом и жестоко расправились с семьей из семи человек. Нападавшие скрылись с места преступления.