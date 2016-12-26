Макфол выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил свои соболезнования России в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154, узнав о трагедии от разгневанного интернет-пользователя.

Один из русскоязычных фолловеров выразил негодование в связи тем, что Макфол поздравил в своем микроблоге в Twitter подписчиков с католическим Рождеством — по-русски "еще и в день трагедии".

I am sorry for your tragedy. I am in Montana with family and did not see the news until just now. https://t.co/dUDSgeyOOe — Michael McFaul (@McFaul) 25 декабря 2016 г.

"Я сожалею о вашей трагедии", — написал Макфол в ответ на резкий комментарий. Экс-посол пояснил, что "до этого момента не смотрел новости", так как проводит Рождество в кругу семьи в американском штате Монтана.

Экс-посол добавил, что больше не будет писать на русском языке, "так как не хочет никого обидеть", при этом он все же продолжит праздновать католическое рождество.

Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, сейчас является профессором Стэнфордского университета.

Ранее действующий посол США в РФ Джон Теффт выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154 в районе Сочи.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.