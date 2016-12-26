Макфол выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выразил свои соболезнования России в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154, узнав о трагедии от разгневанного интернет-пользователя.
Один из русскоязычных фолловеров выразил негодование в связи тем, что Макфол поздравил в своем микроблоге в Twitter подписчиков с католическим Рождеством — по-русски "еще и в день трагедии".
I am sorry for your tragedy. I am in Montana with family and did not see the news until just now. https://t.co/dUDSgeyOOe— Michael McFaul (@McFaul) 25 декабря 2016 г.
"Я сожалею о вашей трагедии", — написал Макфол в ответ на резкий комментарий. Экс-посол пояснил, что "до этого момента не смотрел новости", так как проводит Рождество в кругу семьи в американском штате Монтана.
Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, сейчас является профессором Стэнфордского университета.
Ранее действующий посол США в РФ Джон Теффт выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154 в районе Сочи.