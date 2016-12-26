Резолюция СБ ООН не должна мешать отношениям с Израилем, считают на Украине

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины полагает, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить исключительно мирным путем, а "эмоциональная" внутриполитическая дискуссия в Израиле по поводу новой резолюции ООН не помешает дружественным отношениям с Украиной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на следующую неделю визит в страну главы украинского правительства Владимира Гройсмана. Решение было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.

"Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров", — говорится в сообщении МИД Украины, размещенном на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также генеральный секретарь ООН, "неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву". В то же время Украина также осуждает "насилие и подстрекательство к нему палестинской стороны", добавляет ведомство.

"Текст резолюции является сбалансированным — она ​​призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны. Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти — принять эффективные меры борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении МИД Украины.

Ведомство также выражает уверенность в том, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не помешает традиционно дружественным украинско-израильским отношениям".

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.