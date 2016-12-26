Резолюция СБ ООН не должна мешать отношениям с Израилем, считают на Украине

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины полагает, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить исключительно мирным путем, а "эмоциональная" внутриполитическая дискуссия в Израиле по поводу новой резолюции ООН не помешает дружественным отношениям с Украиной.
"Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров", — говорится в сообщении МИД Украины, размещенном на сайте ведомства.
"Текст резолюции является сбалансированным — она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны. Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти — принять эффективные меры борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении МИД Украины.
Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.