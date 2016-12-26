В Македонии повторные выборы подтвердили победу правящей партии

БЕЛГРАД, 26 дек — РИА Новости. Предварительные итоги повторного голосования на парламентских выборах в Македонии подтвердили победу правящей партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ), сообщила государственная избирательная комиссия.

Населенный пункт Теарце на северо-западе Македонии на неделю оказался в центре повышенного внимания политических сил страны и региона. Повторное волеизъявление на участке 2011, где правом голоса обладают всего 714 человек, стало определяющим для итогов парламентских выборов.

Победа крупнейшего оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) могла изменить картину во всем шестом избирательном округе, населенном преимущественно этническими албанцами, и выровнять соотношение мандатов в собрании (парламенте) партии власти и ее оппонентов с 51 и 49 на 50 и 50.

Согласно предварительным результатам, социал-демократам удалось набрать больше голосов, чем партии власти, но недостаточно много, чтобы получить еще один мандат от шестого избирательного округа.

"Всего проголосовали 56,30% или 402 человека. СДСМ получил 245 голосов, ВМРО-ДПМНЕ — 149, остальные восемь достались движениям албанского нацменьшинства и малым партиям. Соотношение мандатов 51 к 49 остается неизменным", — сообщил избирком.

Во время голосования МВД республики сообщило, что два местных жителя подали заявление о попытке подкупа избирателей. Эта информация впоследствии не подтвердилась. Голосование также прерывалось из-за выхода из строя ультрафиолетовой лампы, которой проверялась специальная краска на руках избирателей во избежание повторного голосования. Однако в целом волеизъявление в Теарце прошло без инцидентов.

Согласно объявленным ранее избиркомом Македонии результатам выборов 11 декабря, правящая вот уже десять лет партия ВМРО-ДПМНЕ получила 51 мандат, в то время как СДСМ — 49 из 120, остальные кресла в собрании достались различным партиям албанского нацменьшинства. Бывший премьер Никола Груевский провозгласил победу, оппозиция выразила несогласие с итогом голосования и опротестовала его юридически.

В минувший вторник административный суд Скопье удовлетворил жалобу СДСМ на ход волеизъявления и подсчет голосов в селе Теарце, так как социал-демократы смогли доказать нарушение закона о выборах. Государственная избирательная комиссия назначила повторное голосование на 25 декабря.

Теперь республику ждет провозглашение окончательных результатов и формирование новой правящей коалиции.