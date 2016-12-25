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Минкульт Сербии предложил назвать парк в честь ансамбля имени Александрова

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (451)
23:5525.12.2016
(обновлено: 00:03 26.12.2016)
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Выступление ансамбля им. Александрова на Зимнем фестивале искусств в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич предложил назвать парк в Белграде в честь ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Об этом министр сообщил информагентству Танюг.

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
В Италии по ТВ показали гимн России в исполнении ансамбля Александрова

"Министерство культуры и информации предложило премьер-министру Вучичу, и это предложение получило поддержку, в знак вечной памяти и по согласованию с городом Белградом назвать парк у памятника царю Николаю II "Парком хора Александрова", — заявил Вукославлевич.

Как сообщает агентство, эту инициативу поддержала Сербская народная партия.

"Ансамбль имени Александрова несколько раз выступал в Сербии и всегда оставлял сильное впечатление у нашего народа <…> Он внес огромный вклад в развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между сербским и русским народами", — прокомментировал лидер партии, бывший зампред парламента Сербии Ненад Попович.

Он выразил надежду, что предложение Минкульта Сербии поддержат все необходимые ведомства.

В воскресенье утром в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова на концерте, посвященном Дню Союзного государства в Витебске
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России.
Главный военный дирижер РФ Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года
© РИА Новости. Евгений Биятов
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На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года.
На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Главный дирижер дважды Краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров
© РИА Новости. Фред Гринберг
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Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.

На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени М. В. Фрунзе. 12 октября 1928 года
© РИА Новости
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Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).
Выступление Академического дважды Краснознаменного им.А.В.Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии
© РИА Новости. Б. Кузьмин
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Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
Выступление Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова
© РИА Новости. Михаил Озерский
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В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.

На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии под руководством Бориса Александровича Александрова
© РИА Новости. Давид Шоломович
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За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова на торжественном вечере, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
Александровцы - Б. Александров, В. Петров и Е. Титянко
© РИА Новости. Александр Невежин
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У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают на площади Тверской заставы в Москве
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова во время общественно-патриотической акции Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации РФ
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.

На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Хор Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова
© РИА Новости. Михаил Озерский
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Неоднократно коллектив выезжал с концертами в "горячие" точки, районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.
Выступление ансамбля им. Александрова на Зимнем фестивале искусств в Сочи
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.

На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
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