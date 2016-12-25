Минкульт Сербии предложил назвать парк в честь ансамбля имени Александрова

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич предложил назвать парк в Белграде в честь ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Об этом министр сообщил информагентству Танюг.

"Министерство культуры и информации предложило премьер-министру Вучичу, и это предложение получило поддержку, в знак вечной памяти и по согласованию с городом Белградом назвать парк у памятника царю Николаю II "Парком хора Александрова", — заявил Вукославлевич.

Как сообщает агентство, эту инициативу поддержала Сербская народная партия.

"Ансамбль имени Александрова несколько раз выступал в Сербии и всегда оставлял сильное впечатление у нашего народа <…> Он внес огромный вклад в развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между сербским и русским народами", — прокомментировал лидер партии, бывший зампред парламента Сербии Ненад Попович.

Он выразил надежду, что предложение Минкульта Сербии поддержат все необходимые ведомства.

В воскресенье утром в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.