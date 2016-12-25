Генсек ООН направит письмо с соболезнованиями России после крушения Ту-154

ООН, 25 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН намерен направить официальное письмо с выражением соболезнований России в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой и направит письмо с выражением соболезнований правительству России", — сказал Дюжаррик журналистам в ООН.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154, в котором находились 92 человека, обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

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