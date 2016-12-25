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Президенты и политики выражают соболезнования в связи с крушением Ту-154

23:1925.12.2016
(обновлено: 10:49 26.12.2016)
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Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент Болгарии Росен Плевнелиев, главы государств и политики выразили свои соболезнования в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Поднято тело одиннадцатого погибшего при крушении Ту-154

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас через посольство РФ в Афинах выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

Соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта направили также президент Греции Прокопис Павлопулос, председатель греческого парламента Николаос Вуцис, МИД Греции.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Захарченко объявил в ДНР траур по жертвам крушения Ту-154 под Сочи

Президент Болгарии Росен Плевнелиев в письме к российскому президенту Владимиру Путину выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154 в Сочи.

"Примите мои соболезнования, а также соболезнования всего болгарского народа по погибшим в авиакатастрофе самолета оборонного ведомства, в котором над Черным морем летели российские артисты, журналисты и военнослужащие", — говорится в письме Плевнелиева.

"Наши сердца скорбят вместе с вами, с родственниками погибших и со всем русским народом",- написал болгарский президент.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой, выразил соболезнование в связи с крушением самолета в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко потрясен трагическим известием о крушении в акватории Черного моря военно-транспортного самолета, на борту которого находились российские военнослужащие, представители творческих коллективов и средств массовой информации", — пишет Эмомали Рахмон.

Он отмечает, что "в этот скорбный час мы, в Таджикистане, вместе с Вами разделяем боль этой тяжелой утраты". В заключение телеграммы президент Таджикистана передал искренние соболезнования и чувства сопереживания всем родным и близким погибших.

Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате авиакатастрофы Ту-154 под Сочи, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших", — говорится в послании.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолёта Ту-154 министерства обороны РФ в акватории Чёрного моря, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Глава государства, также, выразил от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично, слова глубокого сопереживания и поддержки, в этот трудный момент, семьям, родным и близким погибших.

Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Определено предположительное место падения самолета Ту-154

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

"Печально узнать о сегодняшнем крушении российского самолета Ту-154. Мои глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кого это коснулось", — написал Джонсон на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков выразил соболезнования министру обороны Россию Сергею Шойгу в связи с гибелью людей в катастрофе самолета Ту-154, говорится в сообщении белорусского Минобороны.

"Уважаемый Сергей Кужугетович! От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование Вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с Вами", — говорится в соболезновании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента РФ
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Лукашенко: катастрофа Ту-154 не оставила равнодушным ни одного белоруса

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны РФ.

"Трагическая гибель пассажиров и членов экипажа российского авиалайнера, в числе которых находились военнослужащие, артисты ансамбля имени А.В. Александрова, представители российских СМИ, доктор Елизавета Глинка, глубокой болью отозвалась в сердцах всех жителей Приднестровья", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте информагентства "Новости Приднестровья".

Красносельский отметил, что приднестровцы хорошо знакомы с "александровцами", этот военный художественный коллектив, был частым гостем на приднестровской земле.

"В эти тяжелые минуты выражаем солидарность с дружественным народом России. Пусть наше сопереживание и поддержка станут опорой родным и близким погибших", — говорится в телеграмме главы Приднестровья.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154 Министерства обороны РФ.

"С огромной печалью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате ужасной катастрофы российского авиалайнера. Большинство пассажиров составили музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Это невосполнимая утрата для России и всего мирового сообщества", — говорится в обращении, адресованном главе МИД РФ Сергею Лаврову.

"Пусть наше искреннее сочувствие станет поддержкой Вам и семьям погибших в эти скорбные дни", — отмечается в обращении.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 в Черном море в воскресенье, написал он в своем аккаунте Twitter.

Последние прямые потомки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – проживающие в Брюсселе Александр Пушкин и Мария Пушкина-Дурново – выражают свои соболезнования в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

"Это страшная трагедия. Я и мой супруг скорбим вместе со всеми россиянами. Передайте наши соболезнования родным и близким погибших", — сказала в воскресенье РИА Новости Мария Пушкина-Дурново.

Живущая в Бельгии супружеская чета Пушкиных получила российское гражданство в 2005 году. Семья всегда считала себя русскими, а русский язык — своим родным. Александр Александрович Пушкин, чей прадед был старшим сыном поэта, возглавляет Союз русских дворян Бельгии. Его супруга — Мария Александровна Пущкина-Дурново принадлежит к другой ветви потомков поэта и является президентом Международного фонда А.С. Пушкина. Супруги активно участвуют в благотворительных акциях в поддержку больных детей и инвалидов в России.

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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