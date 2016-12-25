Либерман выразил соболезнования России в связи с крушением Ту-154

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил соболезнования в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154, гибелью его пассажиров и экипажа. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром, спустя несколько минут после взлета из сочинского аэропорта, где он совершал дозаправку.
О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
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