Либерман выразил соболезнования России в связи с крушением Ту-154

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил соболезнования в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154, гибелью его пассажиров и экипажа. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром, спустя несколько минут после взлета из сочинского аэропорта, где он совершал дозаправку.

На борту, по уточненным данным, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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