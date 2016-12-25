Президент Польши выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 под Сочи

ВАРШАВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи с крушением российского Ту-154 под Сочи.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Прошу принять мои соболезнования в связи с сегодняшней катастрофой самолета Ту-154. На борту, помимо экипажа, находились почти все артисты Хора Александрова. Их трагическая смерть — невосполнимая утрата для российской культуры", — подчеркивается в сообщении, адресованном президенту РФ Владимиру Путину.

"От своего лица и лица польского народа я бы хотел передать соболезнования российскому народу, а прежде всего семьям жертв трагедии", — говорится в сообщении.

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