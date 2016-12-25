Полиция немецкого Аугсбурга осуществила подрыв найденной бомбы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Полиция немецкого города Аугсбурга в Баварии сообщила вечером воскресенья в микроблоге Twitter о том, что найденная бомба Второй мировой войны была успешно подорвана.

Ранее сообщалось, что около 8 утра воскресенья 54 тысячи жителей города Аугсбурга будут вынуждены покинуть свои дома и отправиться во временные убежища в связи с проведением подрыва бомбы Второй мировой войны. В общей эвакуации участвуют около 4 тысяч полицейских, пожарные и спасатели

"Хорошая новость на Рождество!!! Подрыв авиационной бомбы в Аугсбурге был успешен", — говорится в сообщении.

@polizeiSWN Danke für Eure Super-Arbeit und frohe Weihnachten — Annemarie Ruf (@RufAnnemarie) 25 декабря 2016 г.

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В ходе пресс-конференции представитель полиции сообщил, что жители города могут возвращаться в свои дома.

В среду стало известно, что авиационная бомба весом около двух тонн была найдена в ходе строительных работ в исторической части города. Отмечалось, что это взрывное устройство, вероятно, вооруженных сил Великобритании, является самой большой бомбой, когда-либо найденной в городе.

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