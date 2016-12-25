Посол Ирана в России выразил соболезнования родным жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Посол Ирана в РФ Мехди Санаи выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении Ту-154.

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"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в сегодняшней авиакатастрофе. В этот тяжёлый час с вами скорбит иранский народ. Вечная память",- написал он в своем микроблоге в Twitter.

Выражаю соболезнование родным и близким погибших в сегодняшней авиакатастрофе.В этот тяжёлый час с вами скорбит иранский народ.Вечная память pic.twitter.com/fLzlQpZMFE — Mehdi Sanaei (@DrSanaei) 25 декабря 2016 г.

​Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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