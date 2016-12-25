На востоке ДРК при нападении боевиков погибли более 20 мирных жителей

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По меньшей мере 21 мирный житель погиб в результате нападения боевиков на деревни на востоке Демократической Республики Конго, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Okapi.

По данным радиостанции, предположительно, четверо повстанцев Союзных демократических сил — национальной армии освобождения Уганды (ADF) напали на несколько деревень провинции Северное Киву в прошедшие выходные. Военным ДРК удалось их ликвидировать, при них обнаружили две единицы огнестрельного оружия и мачете.

Как сообщил администратор провинции Амиси Калонда, число жертв нападения может возрасти.

Провинция Северное Киву, граничащая с Руандой и Угандой, была опустошена региональными войнами, жертвами которых в период с 1996 по 2003 год стали миллионы человек. Десятки вооруженных формирований остаются в провинции, угнетая местных жителей, пользуясь природными ресурсами этой территории и препятствуя поступлению принципиально важной помощи в этот район. Жертвами нападений в ДРК за последние два года стали более 700 человек.