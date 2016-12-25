Под Нью-Йорком в перестрелке погиб владелец ночного клуба

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате перестрелки в ночном клубе в пригороде Нью-Йорка в рождественский выходной, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, погибший являлся владельцем клуба.

Инцидент произошел утром воскресенья в клубе города Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк. Пострадавшие были обнаружены в вестибюле клуба и на улице. По информации полиции, в результате погони был задержан житель Бронкса.

"Это черный день в нашем городе", — сказал майор полиции Ричард Томас.