Сильное землетрясение в Чили не привело к жертвам, угроза цунами снята

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Чили сообщили, что произошедшее недавно землетрясение магнитудой 7,7 не привело к жертвам, угроза цунами снята, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальную службу по чрезвычайным ситуациям при министерстве внутренних дел (ONEMI)

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени (17.22 мск) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров. Землетрясение магнитудой выше 6 считается сильным и может привести к разрушению инфраструктуры и человеческим жертвам.

"Жертв от землетрясения нет. Объявленная ранее угроза приближения цунами снята, в области Лос-Лагос действует предупреждение цунами", — говорится в сообщении.

В службе пояснили, что действующее предупреждение означает "запрет пребывания в прибрежной зоне".

Согласно прогнозам, уровень воды после землетрясения в прибрежных областях Пуэрто-Монтта и Лос-Лагос может повыситься от 30 сантиметров до одного метра.

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