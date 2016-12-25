В Индии в давке пострадали 40 паломников

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Число пострадавших в давке паломников в штате Керала на юго-западе Индии достигло 40 человек, передает агентство IANS.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших, в том числе двоих в критическом состоянии.

Три паломника находятся в тяжелом состоянии.

"Все внимание медиков приковано к пострадавшим, ситуация полностью находится под контролем", — заявил представитель местных властей.

Инцидент произошел в воскресенье в Сабаримале — одном из крупнейших центров паломничества для индуистов. Давка началась, когда процессия, вышедшая из другого крупного храма четыре дня назад, достигла Сабарималы. Несколько паломников, жаждавших получить благословение божества Айяппа, попытались вклиниться в очередь на поклонение.