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В мире

Младший сын Лукашенко заявил, что не очень хочет становиться президентом

18:4325.12.2016
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем на избирательном участке №1 Центрального района Минска
© РИА Новости. Николай Алексеев
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МИНСК, 25 дек — РИА Новости. Младший сын президента Белоруссии 12-летний Николай Лукашенко заявил, что не испытывает большого желания стать преемником своего отца на посту главы государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© AP Photo/ Sergei Grits
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В воскресенье по первому каналу белорусского телевидения показали сюжет, в котором юный журналист Евгений Гришин из Артемовского, что под Владивостоком, взял интервью у Николая Лукашенко.

"Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом", — сказал Лукашенко-младший.

"Это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов", — добавил сын президента.

Он уточнил, что пока еще не решил, какую хочет выбрать профессию, но отметил, что задумывается о карьере врача или военного.

Юный журналист в сопровождении Лукашенко-младшего ознакомился с подсобным хозяйством президента Белоруссии, прокатился на лошади, принял участие в доении коровы, послушал, как сын белорусского президента играет на фортепиано.

Евгений Гришин также принял участие в тренировке по хоккею, которым занимается сын белорусского президента. На арене во время тренировки появился и сам Лукашенко. Он пообщался с Гришиным и дал ему несколько хоккейных уроков.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что не готовит себе преемников и не желает президентской судьбы ни одному из своих сыновей.

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