Власти Чили объявили эвакуацию после землетрясения у побережья страны

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Чили объявили эвакуацию прибрежных районов центральной части после землетрясения магнитудой 7,6, которое привело к риску возникновения цунами, сообщает национальная экстренная служба.

"В качестве меры предосторожности, мы объявляем эвакуацию прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен", — говорится в заявлении спасателей.

Эвакуация также коснется области Лос-Лагос.

По данным агентства Рейтер, глава экстренной службы страны заявил, что ожидает первые волны цунами на побережье страны примерно в 13.00 по местному времени (19.00 мск).

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 11.22 по местному времени (17.22 мск) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров. Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении волны в радиусе в одну тысячу километров от эпицентра землетрясения.

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