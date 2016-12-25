Ливийским угонщикам самолета грозит пожизненные срок

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Задержанные угонщики ливийского пассажирского самолета в воскресенье предстали перед судом Мальты для предъявления обвинений, по законам островного государства им грозит пожизненное тюремное заключение, пишет газета Times of Malta.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший в минувшую пятницу внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. Угонщики хотели лететь в Рим, но капитан самолета, на борту которого находилось 111 пассажиров и шесть членов экипажа, приземлил воздушное судно на Мальте по причине нехватки топлива. После переговоров в мальтийском аэропорту захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.

Обвиняемые Мусса Саха и Ахмед Али прибыли в зал суда в наручниках и в бронежилетах под усиленной охраной полиции. Они заявили о своей невиновности по ряду предъявленных обвинений, включая угон самолета. Помимо обвинения в угоне воздушного судна подсудимые будут держать ответ по таким правонарушениям, как незаконное владение имитацией оружия, насилие в отношении человека на борту самолета, удерживание людей против их воли, угрозы насилия и попытка нарушить финансовую или экономическую стабильность страны.

Ранее стало известно, что военнослужащие Мальты изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет, еще один пистолет был найден при обыске самолета. Первичная судебная экспертиза установила, что использованное при захвате самолета оружие было муляжом.