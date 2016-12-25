На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6

Главное за 25 декабря 2016 года (10)

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Чили, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM), В то же время Геологическая служба США (USGS) сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,7.

Толчки были зафиксированы в 11.22 по местному времени (17.22 мск) эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Власти Чили спустя несколько часов сообщили, что землетрясение не привело к жертвам, и объявленная угроза цунами была снята.

Согласно прогнозам, уровень воды после землетрясения в прибрежных областях Пуэрто-Монтта и Лос-Лагос может повыситься от 30 сантиметров до одного метра.

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