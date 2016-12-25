Советник Порошенко предложил принести к посольству России "Боярышник"

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков съязвил по поводу крушения самолета Минобороны России над Черным морем.

На своей странице в Facebook он написал, что на Украине радуются гибели российских граждан. По его мнению, россияне так же радовались гибели украинцев, которых якобы обстреливали "курсанты их артиллерийских училищ".

"Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — заявил Бирюков, намекая на массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что в украинских соцсетях происходит "шабаш злорадства" по поводу авиакатастрофы.

К шабашу злорадства и ненависти в Киеве присоединился советник Порошенко Юрий Бирюков. Удивления это не вызывает: каков поп, таков и приход. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 25, 2016

​Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье утром потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие.