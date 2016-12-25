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В мире

Российские и зарубежные политики соболезнуют в связи с крушением Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (186)
17:1225.12.2016
(обновлено: 17:21 25.12.2016)
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Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Руководитель ЦИК России Элла Памфилова, президенты Чехии, Армении и Азербайджана, главы регионов и политики выразили свои соболезнования в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

© РИА Новости
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 и объявил о трауре

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших в авиакатастрофе Ту-154

"Чудовищная, невыносимо тяжелая трагедия унесла жизни людей. Это страшная боль и невосполнимая потеря не только для семей погибших, но и для всей страны. Мы скорбим вместе со всеми, чьи близкие люди были на борту этого злополучного рейса", – цитирует пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.

Официальная телеграмма была направлена в Минобороны России, фонд "Справедливая помощь", Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, а также руководству Первого канала, НТВ и "Звезды", отмечено в сообщении. "Готова оказать посильную помощь семьям погибших и разделяю вместе с ними горечь утраты. Надеюсь на беспристрастное, компетентное расследование случившегося", – говорится в тексте телеграммы.

Президент Чехии Милош Земан "с глубоким волнением воспринял сообщение" о катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи, написал на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

​"Эта трагедия еще более прискорбна потому, что затронула один из самых значительных российских художественных коллективов, к поклонникам которого относится и господин президент", — написал Овчачек. Он добавил от себя несколько слов по-русски: "В связи с крушением самолета выражаю глубокие соболезнования не только российскому народу, но также всем любителям культуры во всем мире".

Лидер Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой Ту-154, сообщила пресс-служба главы армянского государства.

"Выражаю мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия вам, семьям и родным погибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию", — говорится в телеграмме Саргсяна. Также свои соболезнования в связи с трагедией выразил МИД Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "глубоко потрясен известием о крушении самолета Ту-154, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы". "От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России", — говорится в письме Путину, которое цитирует пресс- служба Алиева.

Выразил соболезнования "родным и близким погибших в той трагедии, которая произошла сегодня над Черным морем", заместитель командующим оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. "Я скорблю со всей страной, вместе со всей Россией", — сказал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заметил, что это "жуткая, шокирующая новость". "Выражаю соболезнования всем родным, близким, сослуживцам погибших в авиакатастрофе над Черным морем", – написал Воробьев в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154 пассажиров", — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

"От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям жертв произошедшей сегодня над акваторией Черного моря авиакатастрофы. Случившееся — большая трагедия. Республика готова оказать любую необходимую помощь. Уверен, причины произошедшего будут установлены в самое ближайшее время", — приводит слова главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова его пресс-служба.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что был знаком с художественным руководителем ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Валерием Халиловым, который был на борту разбившегося самолета.

"С этим коллективом нас связывали давние творческие и дружеские отношения. При непосредственном содействии Валерия Халилова в 2012 году впервые была сделана оркестровая запись национального гимна Ингушетии Центральным военным оркестром министерства обороны РФ", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.

По его словам, ансамбль в 2015 году в рамках гастрольного тура по России выступал в Ингушетии. "После выступления с удовольствием вручал им награды — почетную грамоту главы Ингушетии Валерию Халилову и благодарность членам его коллектива. Не верится, что их теперь уже нет с нами", — сказал Евкуров, выразив надежду, что при авиакатастрофе "кто-то из людей чудом остался жив".

"Это страшная трагедия и невосполнимая утрата. Мои соболезнования родным и близким. Югорчане скорбят вместе с вами", — заявила в телеграмме губернатор ХМАО Наталья Комарова.

"Мы все набирали номер сотового телефона Елизаветы Глинки. Одно желание — услышать ее голос. Значит, она жива. Значит, хоть кто-то жив. Но нет. Ничего… Мы виделись с Лизой неделю назад. И вот такая страшная новость… Погибли наши ребята, наши святые люди. Все уральцы переживают. Как родных потеряли", — написал в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев от имени депутатов принес глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы. "Депутаты фракции… выражают глубокие соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета ТУ-154, погибших сегодня утром в результате авиакатастрофы над Черным морем. Скорбим вместе с вами", — сказал зампред Госдумы.

"Страшная новость, чудовищное утро. Трудно найти слова. Потрясены..Скорбим..Соболезнуем..", — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

"От имени комитета Государственной думы по информационной политике и себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших… Мы все потрясены этим трагическим событием. Наша страна понесла тяжёлую утрату", — сказал журналистам глава комитета Леонид Левин.

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