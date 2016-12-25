В Донецке проходит митинг в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Митинг в память о жертвах авиакатастрофы, произошедшей на Черном море утром 25 декабря, проходит в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

На площади возле городской администрации установлен стенд с фамилиями погибших в авиакатастрофе и скорбными надписями. Жители Донецка несут цветы и зажигают свечи у траурного списка, также на мероприятии присутствуют представители руководства города и другие официальные лица. У здания городской администрации находится несколько сотен человек. Желающие возложить цветы постоянно подходят к месту, где установлен стенд.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил свои соболезнования семьям погибших.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".