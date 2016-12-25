В Тунисе опасаются "сомализации" страны с возвращением боевиков на родину

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Профсоюз сотрудников внутренней безопасности Туниса опасается превращения страны во вторую Сомали в связи с возвращением на родину воевавших за рубежом радикалов, заявила организация по итогам заседания в субботу.

Тунис в 2015 году столкнулся с несколькими резонансным терактами, в том числе в туристических местах — музее Бардо в столице и курортном районе Сус. Тунисец Анис Амри, присягнувший на верность "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ), стал исполнителем недавнего теракта на ярмарке в Берлине.

"Возвращение террористов из горячих точек в Тунис вызывает тревогу и может привести к сомализации страны", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook организации.

Сомали последние годы ведет войну с радикальными исламистами, захватившими часть территории страны.

Сотрудники безопасности Туниса призвали власти принять "исключительные меры" в отношении возвращающихся домой радикалов и при необходимости лишать их гражданства.