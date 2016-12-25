В Италии по ТВ показали гимн России в исполнении ансамбля Александрова

РИМ, 25 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова прозвучал в воскресенье в прямом эфире государственного новостного телеканала Италии RaiNews24, который одним из первых на Апеннинах сообщил о крушении под Сочи самолета Ту-154, на борту которого находились и артисты прославленного коллектива.

В воскресенье утром Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.

Телеканал RaiNews24 отметил, что ансамбль, который в Италии по традиции обычно называли Хором Красной Армии, "является легендарным коллективом с почти 90-летней историей". "В годы Второй мировой войны он стал бастионом сопротивления и борьбы против оккупации нацистской Германии", — указывалось в материале. Итальянский телеканал подчеркнул также, что этот коллектив часто выезжал за рубеж, где пользовался огромной популярностью у самой широкой публики.

Ансамбль имени Александрова неоднократно выступал на Апеннинах, в последний раз в ноябре этого года, когда его артисты с большим успехом дали концерты на лучших сценах Рима, Флоренции, Турина и Реджо-нель-Эмилия.

"За последние 30 лет Хор Красной Армии провел более 7 тысяч выступлений в самых престижных концертных залах всего мира, на которых побывали свыше 20 миллионов зрителей. Он в полном смысле слова может считаться самым знаменитым военным музыкальным коллективом планеты", — писала тогда о гастролях ансамбля влиятельная туринская газета La Stampa.

Сообщая в воскресенье о трагическом крушении российского самолета Ту-154 под Сочи, многие общенациональные СМИ Италии выложили на своих сайтах видеозаписи выступлений ансамбля имени Александрова.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.

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