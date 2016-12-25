Певица Вондрачкова соболезнует в связи с трагедией Ту-154 в России

ПРАГА, 25 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Чешская певица Гелена Вондрачкова, которая неоднократно участвовала в совместных выступлениях с ансамблем имени Александрова как в Чехии и Словакии, так и в России, заявила, что сообщение о трагедии Ту-154 глубоко пронзило ее сердце.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, следовавший из Сочи в Латакию, разбился рано утром в воскресенье.На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 участника ансамбля имени Александрова.

"Это шокирующее сообщение, которое в праздничное воскресное утро глубоко пронзило мне сердце. Мне этого очень и очень жаль, в мыслях я с родственниками погибших", — сказала Вондрачкова порталу České noviny.

По словам певицы, у нее запланированы на 2017 год совместные гастроли с "александровцами" в городах Словакии. "Пока не могу даже предположить, как это будет развиваться", — добавила Вондрачкова. На май 2017 года запланированы концерты российского ансамбля в 10 городах Чехии.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил также чешский министр культуры Даниэль Герман.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Прямая трансляция от здания ансамбля имени Александрова >>